البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.12%، عند مستوى 1615.73 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1654 صفقة.