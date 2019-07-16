البورصة المصرية تربح 7ر1 مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 96ر0% ليصل إلى مستوى 13760 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 29ر1 في % ليبلغ مستوى 87ر531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 98ر0 % ليبلغ مستوى 42ر1376 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 4ر729 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 2ر913 مليون جنيه.