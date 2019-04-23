الاسهم الأمريكية تستهل التعاملات على إرتفاع مع صعود أسهم التكنولوجيا

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا ونتائج إيجابية لشركات مثل كوكا كولا وتويتر.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 2.78 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة إلى 26513.83 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.02 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 2909.99 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 11.48 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 8026.75 نقطة.