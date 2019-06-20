الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع الخميس



استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم, على ارتفاع، وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستوى قياسياً مرتفعاً خلال التعاملات.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 161.38 نقطة أو 0.61% إلى 26665.38 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 23.14 نقطة أو 0.79% إلى 2949.60 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 100.12 نقطة أو 1.25% ليصل إلى 8087.45 نقطة.