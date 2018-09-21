تراجع الدولار يقفز بسعر الذهب

انتعشت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع في ظل تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة.

وارتفع سعر الذهب 0.3 % في المعاملات الفورية ليصل الى مستوى 1210.68 دولار (الأونصة).

كما صدعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % لتصل الى 1215 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، حقت الفضة ارتفاع بنسبة 0.6 % لتصل إلى 14.35 دولار للاونصة بعد أن حققت أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للاونصة.