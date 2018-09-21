تراجع الدولار يقفز بسعر الذهب

انتعشت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع في ظل تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة.
وارتفع سعر الذهب 0.3 % في المعاملات الفورية ليصل الى مستوى 1210.68 دولار (الأونصة).
كما صدعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % لتصل الى 1215 دولارا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، حقت الفضة ارتفاع بنسبة 0.6 % لتصل إلى 14.35 دولار للاونصة بعد أن حققت أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للاونصة.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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