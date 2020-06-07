تجارة نجران تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتضبط 98 مخالفة تجارية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال الفترة الماضية من 4 حتى 14 شوال، 1681جولة رقابية استهدفت المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بالمنطقة ومحافظاتها، للتأكد من وفرة المنتجات والسلع، واستقرار أسعارها.

وتواصل الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك وعدم التلاعب بالأسعار, مبينة أن الجولات الرقابية ضبطت 98 مخالفة تجارية منها 31 مخالفة مغالاة وتلاعب بالأسعار.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى تقديم البلاغات والشكاوي في حال رصد أية ملحوظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".