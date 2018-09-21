البورصة الأردنية ترتفع 0.14% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.14% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1995.2 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 6.8%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 22.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 16.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 21.0 مليون سهم نفذت من خلال 8508 صفقة.
GMT 16:36 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرتراجع الدولار يقفز بسعر الذهب
GMT 12:04 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالصين قد تصرح للمصافي بمزيد من حصص تصدير الوقود
GMT 12:02 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرروسيا تتخذ خطوات لتقليص الاعتماد على أميركا والدولار
GMT 11:59 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأمازون تخطط لاستثمار 14 تريليون روبية في إندونيسيا
GMT 11:56 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرلافروف يقول العقوبات الأميركية التي تستهدف سوخوي "منافسة غير عادلة"
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك