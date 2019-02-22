بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 15ر0 % ليصل عند 67ر7185 نقطة .

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 112ر7 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 20 شركة أخرى واستمرار أسهم 18 شركة على وضعها .