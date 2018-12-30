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نمو "جديد" في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي

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العرب اليوم - نمو "جديد" في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي

الصادرات في إمارة أبوظبي
أبوظبي_ العرب اليوم

ارتفع الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 10.7% مقارنة بالربع ذاته من عام 2017 وأظهرت الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي إلى 88.3% في الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري مقارنة مع 79.8% في الفترة نفسها من العام السابق. 

وعلى صعيد الرقم القياسي لوحدة الواردات فقد انخفض في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 4.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2017 حيث هبط الرقم من 111.8% إلى 106.3% يشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول التي أرست مكانتها على خارطة التجارة العالمية وبقيت محافظة عليها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول المنطقة.

ونجحت الإمارات في تعزيز دورها التجاري عالميا خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع وفقا لمركز إحصاء أبوظبي أن تشهد الفترة المقبلة نموا وازدهارا على جميع المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي وتشكل حركة الصادرات والواردات في إمارة أبوظبي عنصرا مهما في الحركة الاقتصادية واستحوذت التنمية الاقتصادية في الإمارة على حيز كبير من اهتمامات القيادة السياسية والخطط الحكومية من أجل تحقيق الرقي والتطور ومواكبة العالم المتقدم ويسعى مركز الإحصاء في أبوظبي لتوفير كل الإحصاءات الرسمية التي من شأنها تحقيق متطلبات خطة التنمية الشاملة في الإمارة.

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نمو جديد في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي نمو جديد في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي



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نمو جديد في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي نمو جديد في الرقم القياسي لصادرات أبوظبي



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