العجز التجاري التركي ينخفض 59% في أغسطس والواردات تهبط

قال معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة إن العجز التجاري للبلاد انخفض 59 بالمئة إلى 2.422 مليار دولار في أغسطس آب مع هبوط الواردات بشدة.

وأظهرت البيانات أن الواردات هبطت 22.7 بالمئة في أغسطس آب بينما انخفضت الصادرات 6.5 بالمئة.