تلقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية طلبا للموافقة على عملية التركز الاقتصادي من خلال دمج البنك الأول في بنك ساب وكشف حساب هيئة المنافسة على تويتر عن أن البنكين طلبا الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

وكان بنكا "ساب" و"البنك الأول" قد أعلنا في 16 مايو/أيار الماضي التوصل لاتفاق مبدئي للاندماج غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً أن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسة التي يجب استكمالها، والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج، والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.