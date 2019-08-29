السعودية تبيع أول شحنة من الخام الأميركي الخفيف

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها، بأن شركة "أرامكو" السعودية للتجارة قد باعت أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير كورية جنوبية.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الشركة على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها، مما يعد عنصرا رئيسا في استراتيجية شركة "أرامكو" لتوسيع أنشطتها في قطاعي التكرير والبتروكيميائيات لتعزيز مبيعاتها.