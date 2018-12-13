مجموعة كويتية للبتروكيماويات تعدل شروط قرضين بـ2.9 مليار دولار

أعلنت مجموعة "ايكويت" الكويتية للبتروكيماويات، إتمام عملية تعديل وتمديد قرض محدد الأجل بقيمة 1.9 مليار دولار، فضلاً عن تسهيل ائتماني متجدد بقيمة مليار دولار.

وقالت المجموعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنها اعتمدت على علاقاتها الوطيدة مع المصارف لتمديد أجل استحقاق القرض محدد الأجل والتسهيل الائتماني المتجدد الخاصين بها لسنتين إضافيتين.

وأوضحت: "بالتالي تم تمديد تاريخ استحقاق القرض محدد الأجل من يونيو 2021 إلى يونيو 2023، أمّا تاريخ استحقاق التسهيل الائتماني المتجدد فقد تم تأجيله من يونيو 2020 إلى يونيو 2022، مع توفر خيارين إضافيين للتمديد".

وقال نائب رئيس "ايكويت" للشؤون المالية داود العبد الجليل إن إنجاز عملية التعديل والتمديد تم بنجاح وفعالية، بفضل العلاقات المصرفية المتينة للمجموعة.

وبحسب البيان، فإن تمديد أجل الاستحقاق يمكن "ايكويت" من الاستفادة من ظروف الأسواق المصرفية المتميزة، ويسهم في تعزيز جدولها الزمني للسداد، وإحراز تخفيض في هامش التسعير.

وقد عيّنت مجموعة ايكويت كلاً من مجموعة سيتي المصرفية ومؤسسة أس. أم. بي. سي. المصرفية اليابانية كمنسقين للمساعدة في إدارة عملية التعديل والتمديد.

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