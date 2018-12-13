أعلنت مجموعة "أبل" الخميس، عن توظيف استثمارات في عدد من المواقع في الولايات المتحدة، بينها إنشاء مركز جديد لها بقيمة مليار دولار في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إن الموقع الجديد يفترض أن يعمل فيه مبدئيا 5 آلاف موظف مع إمكانية رفع العدد إلى 15 ألفا.

وأكدت أنها على "الطريق الصحيح" لخلق حوالى 20 ألف وظيفة في الولايات المتحدة حتى 2023.

ويعمل في أبل حاليا 90 ألف موظف في الولايات المتحدة.

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