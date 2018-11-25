اسعار الاسمنت اليوم الاحد

شهدت أسعار الأسمنت، تباينا، اليوم الأحد، وسجل سعر الأسمنت المسلح 988 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 975 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المهندس 970 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 980 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 980 جنيهًا، وأسمنت طرة 970 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 870 جنيهًا، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 885 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1790 جنيها، وسوبر سيناء 1700 جنيه، ورويال العادة 1750 جنيها للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1750 جنيها للطن.

وسجل متوسط سعرالأسمنت المخلوط 840 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 850 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 850 جنيها للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 980 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 990 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 990 جنيها للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 1020 جنيهًا للطن.