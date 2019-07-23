بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 18ر15 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 18ر15 نقطة ليبلغ مستوى 9ر6023 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر95 مليون سهم تمت من خلال 5421 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 08ر72 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 77ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4810 نقطة بنسبة 06ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم تمت عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 88ر10 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6640 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون سهم تمت عبر 3164 صفقة بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 86ر60 مليون دولار).