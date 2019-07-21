بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 15ر62 نقطة



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 15ر62 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6062 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر203 مليون سهم تمت من خلال 7134 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار كويتي (نحو 2ر98 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 39ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 46ر4880 نقطة بنسبة 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر157 مليون سهم تمت عبر 4387 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 43ر82 نقطة ليصل إلى مستوى 31ر6664 نقطة بنسبة 22ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر45 مليون سهم تمت عبر 2747 صفقة بقيمة 4ر19 مليون دينار (نحو 5ر63 مليون دولار).