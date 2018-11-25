اسعار الذهب اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاحد 25 نوفمبر 2018، على أسعار إغلاق أمس السبت، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 612 جنيها.

وسجل عيار 24 نحو 698 جنيها، وعيار 18 سجل 521 جنيها.

سجل الجنيه الذهب 4896 جنيها.

وسجل سعر الذهب العالمى 1227 دولارا للأوقية.