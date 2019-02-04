الاسهم الأمريكية تفتح مستقرة بتاثير بيانات الوظائف الايجابية

إستهلت الأسهم الأمريكية التداولات على تغير طفيف اليوم مع ترقب المستثمرين نتائج أسبوع مليء ببيانات الأرباح جرى الإعلان خلاله عن نتائج قوية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع إعلان نتائج ألفابت بعد إغلاق الجلسة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.77 نقطة، أو ما يعادل 0.01 بالمئة، عند الفتح ليسجل 25062.12 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.04 نقطة، أي ظل دون تغير يذكر إلى حد كبير عند 2706.49 نقطة، فيما زاد مؤشر "ناسداك" المجمع 2.41 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7266.28 نقطة عند الفتح.