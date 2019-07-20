بورصة بيروت تختتم تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع



اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، الأسبوعيه على ارتفاع بنسبة 0.65 %، لتغلق عند مستوى 846.90 نقطة .

وارتفع متوسط حجم تداول الأسهم المدرجة من 48،168 سهمًا إلى 50،119 سهمًا هذا الأسبوع، مع ارتفاع متوسط قيمة الأسهم المتداولة من 241،080 دولارًا الأسبوع الماضي إلى 352،738 دولارًا هذا الأسبوع .

وارتفعت القيمة السوقية من 8.20 مليار دولار إلى 8.25 مليار دولار في الأسبوع الماضي .