بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 039
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بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.39 %

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العرب اليوم - بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.39 %

مؤشّر بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.39%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 840.86 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفاً و 529 سهماً بقيمة 224 ألفاً و 237 دولاراً نفذت خلال 45 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 333 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 365 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 039 بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 039



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