البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.13% ، عند مستوى 1887.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.7 مليون دينار أردني ، وسط تداول 8.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2,403 صفقة.