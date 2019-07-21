البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.11% ، عند مستوى 1881.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.7 مليون دينار وسط تداول 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3,158 صفقة.