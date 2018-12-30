3.46 مليار دولار واردات الأردن من النفط ومشتقاته في 11 شهرًا

أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية الأحد أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت 34.6% على أساس سنوي في الأشهر 11 الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2.458 مليار دينار (3.46 مليار دولار) وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 1.827 مليار دينار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة وأغسطس/آب الماضي، كانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوت، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري وشهدت المملكة منذ مطلع 2018، ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الرئيسية كالخبز والوقود والكهرباء، ونحو 160 سلعة أخرى أخضعت للضريبة بعد أن كانت معفاة.

وتهدف الحكومة الأردنية، من هذه الزيادات التي تتبعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى خفض عجز موازنة المملكة للعام الجاري، والبالغ 1.753 مليار دولار أمريكي.