صدر أول تعليق إماراتي بشأن انسحاب قطر اليوم الاثنين، من منظمة "أوبك".

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، إن قرار الدوحة الانسحاب من منظمة "أوبك" يعكس انحسار نفوذها.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".

وأعلنت قطر، وهي أحد أصغر منتجي النفط في "أوبك" لكنها أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في وقت سابق اليوم الاثنين عن انسحابها من المنظمة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني للتركيز على طموحاتها في مجال الغاز.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ "أوبك" بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"

وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".

وأوضح الكعبي قائلا، "بعد مغادرة أوبك، ستواصل قطر الوفاء بالتزاماتها الدولية مثل أية دولة أخرى ليست عضوا في هذه المنظمة".