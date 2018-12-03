أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة "أوبك"، على أن يتم تنفيذ القرار في يناير/كانون الثاني من عام 2019.

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019.

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة "أوبك"، على أن يتم تنفيذ القرار في يناير/كانون الثاني من عام 2019.

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019

نقلًا عن سبوتنيك