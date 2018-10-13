تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت
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تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت

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العرب اليوم - تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت

دينار ليبي
الرياض - العرب اليوم

1 دينار ليبي = 2.7181 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3679 دينار ليبي

اقتصاد عاجل
arabstoday

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تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت



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تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت



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لندن ـ ماريا طبراني

فجَّرت الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث، مفاجأة كبيرة باختيارها تصميم دار أزياء "بيتر بيلوتو" لفستان زفافها، بعد أن كان من المتوقع على نطاق واسع أن ترتديه من تصميم الفنان إرديم. خطفت الأميرة يوجيني الأنظار بفستانها في حفلة زفافها على الأمير جاك بروكسبانك، المقامة في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وتميز الفستان بفتحة عنق على شكل حرف "V" المصنوعة من جاكار الحرير والقطن ومزيج الفسكوز مع ظهر عارٍ، للكشف عن ندوب في جسد الأميرة نتيجة عملية أجرتها في طفولتها إثر إصابتها بانحناء جانبي للعمود الفقري، وصمّم الفستان من قبل دار أزياء "بيتر بيلوتو" ومقره لندن، ولم تختر طرحة على فستان زفافها حتى لا تخفي هذه الندوب التي كانت تحاول أن تظهرها بشكل أكبر، وهو ما جعلها تستغني عن ارتداء الطرحة الطويلة خلال مراسم زفافها. قال هاميش شيبارد، مؤسس موقع Bridebook.co.uk: "نعتقد

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