الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي تحقق مستوى قياسيًا

قفز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي إلى مستوى قياسي، بعدما تخطت حاجز 404.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، بزيادة قدرها 76 مليار درهم وبنمو نسبته 23.1% مقارنة مع 328.3 مليار درهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017. ويعكس الارتفاع الكبير في صافي الاحتياطيات الدولية المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات، التي باتت تصنف من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة بواحدة من أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط.

وتظهر القراءة التحليلية للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن القفزة التي سجلتها الاحتياطيات الدولية جاء بدعم من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، التي وصلت إلى 60.2 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقارنة مع رصيد سالب بلغ 16.8 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وبلغ صافي احتياطيات المصرف المركزي 344.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 2018، بزيادة قدرها نحو 19.1 مليار درهم مقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته ووفقا لقانون المصرف المركزي ولغايات الربط المعمول به بين الدرهم والدولار فإنه يجب على المركزي الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، وذلك للمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المُعترَف بها دوليا أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب.