الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.04%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 13 نقطة، وأقفل عند مستوى 32972 نقطة.

وبلغ حجم التداول 119497230 سهماً نفذت في 300 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 128 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 153 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.