مشتريات محلية وأجنبية تعزز أداء البورصة بمنتصف تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب،بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.22%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18%.