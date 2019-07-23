بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 0.55%



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 0.55% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 847.27 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 123 ألفاً و329 سهماً بقيمة 690 ألف دولار نفذت خلال 68 صفقة.