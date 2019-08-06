مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير الماضي ، مدفوعة بهاجس وقوع حرب تجارية كاملة بين الصين والولايات المتحدة .

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.65 % ليغلق على 20585.31 نقطة بعد أن هوى 2.94 % خلال الجلسة وبلغ أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير الماضي.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % إلى 1499.23 نقطة.