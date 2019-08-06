مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,545.20 بارتفاع قدره 0.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.88 بارتفاع قدره 3.56 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 508 آلاف و 836 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 774 ألفاً و 647 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 70 صفقة.