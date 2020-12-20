سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 05ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (15 ر3611) نقطة منخفضًا بـ (7ر1) نقطة بنسبة (05ر0 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (83ر3612) نقطة وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(419) ألفًا و(237) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر273 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(183) ألفًا و(508) ريالات عمانية.