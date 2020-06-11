51 مليون ريال عماني قيمة أذون الخزانة الحكومية للإصدار رقم 517
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51 مليون ريال عماني قيمة أذون الخزانة الحكومية للإصدار رقم 517

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العرب اليوم - 51 مليون ريال عماني قيمة أذون الخزانة الحكومية للإصدار رقم 517

البنك المركزي العماني
عمان - العرب اليوم

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم /517/ من أذون الخزانة الحكومية  51 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من يوم غدٍ /الأربعاء/ وحتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 832ر99 لكل 100 ريال عماني،  ووصل أقل سعر مقبول 800ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 67243ر0 بالمائة، ومتوسط  العائد 67359ر0 بالمائة. 

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو  50ر0 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة واحد بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة 

السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات  إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما  بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار  الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس  ومرن.

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51 مليون ريال عماني قيمة أذون الخزانة الحكومية للإصدار رقم 517 51 مليون ريال عماني قيمة أذون الخزانة الحكومية للإصدار رقم 517



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