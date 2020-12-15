مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر3607 نقاط مرتفعا بـ 3ر10 نقاط وبنسبة 285ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 32ر3597 نقطة وبلغت قيمة التداول مليوناً و25 ألفا و944 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 1ر49 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و14 ألفا و727 ريالًا عمانيًا.