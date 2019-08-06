الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.58%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.58 % أي ما يعادل 180 نقطة، وأقفل عند مستوى 31000 نقطة.

وبلغ حجم التداول 41940450 سهماً نفذت في 287 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 98 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 172 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاسمنت وقطاع الهندسة والقطاع المصرفي وشركات المواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.