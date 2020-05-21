مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

أنهى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات اليوم ، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21 % إلى 20552.31 نقطة وفي وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % إلى 1491.21 نقطة.

