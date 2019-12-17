نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعامل بطوكيو



زاد المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر 0.58 في المئة ليصل إلى 24091.12 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة مسجلا 1746.28 نقطة.