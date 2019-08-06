مؤشر سوق مسقط 30 يرتفع بنسبة 383ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية "30" عند مستوى 25ر3803 نقطة مرتفعاً بـ 5ر14 نقطة بنسبة 383ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلقت على 73ر3788 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 700 ألف و 708 ريالات عمانية منخفضاً بنسبة 1ر1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و 720 ألفًا و 184 ريالاً عمانياً.