البورصة المصرية تربح 7ر1 مليار جنيه

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم نحو 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر719 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر3 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 42ر0 % ليغلق عند مستوى 91ر13655 نقطة، في حين انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 67ر518 نقطة، كما نزل مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 09ر0 % ليغلق عند مستوى 55ر1360 نقطة.