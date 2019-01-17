انطلاق اعمال الجلسة الاولى للقمة الاقتصادية في دورتها الرابعة

انطلقت اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة عند التاسعة من صباح اليوم في فندق فينيسيا في بيروت، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مشروع بنود جدول اعمال القمة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية في المملكة العربية السعودية حسين شويش الشويش، وحضر كل من: الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في القمة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسين علي، ومندوبي: جمهورية مصر العربية القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة أماني الوصال، الجمهورية اللبنانية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس، جمهورية السودان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عمر فرج الله دفع الله ، الجمهورية العراقية مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية السيد عادل خضير عباس، سلطنة عمان السفير علي بن احمد العيساني، المملكة المغربية السفير أحمد التازي، وممثل عن الجمهورية التونسية مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف. وناقشت اللجنة كافة الوثائق التحضيرية للقمة والتي تشمل مشروع جدول الاعمال، وتقرير الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

وينعقد بعد ظهر اليوم الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين ويتضمن جلسة افتتاحية علنية يلقي خلالها رئيس الدورة الثالثة رئيس وفد المملكة العربية السعودية كلمة، ثم رئيس وفد الجمهورية اللبنانية رئيس الدورة الرابعة للقمة، وتليهما كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ثم تعقد جلسة مغلقة تتضمن مناقشة مشروع جدول الاعمال إضافة الى مشاريع القرارات.

وأعلنت عباس، في تصريح بعد انتهاء الجلسة الاولى ، "ان أعمال القمة افتتحت اليوم عند التاسعة صباحا باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية، وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان، اضافة الى المغرب وتونس والامانة العامة التي تمثلت بالامينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي. وقد اقرت اللجنة جدول الاعمال ورفعته الى اللجنة التي ستجتمع بعد الظهر والتي تضم كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين".

وقالت: "لقد تمت مناقشة جدول الاعمال، وبعض الامور كان عليها تحفظات او توصيات تم رفعها الى جلسة بعد الظهر، لأن هذه اللجنة لا تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط من ثلاث دول اضافة الى الامانة العامة"، مشيرة الى ان البند الذي تحفظ عليه اعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لاعفائها من ديونها الخارجية، وسيرفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم درسه بطريقة معمقة اكثر حتى لا يشكل سابقة".

واشارت الى ان "انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في لبنان سيكون له من الطبيعي انعكاس ايجابي على اقتصاد لبنان، مع علمنا بالازمات التي تمر بها المنطقة والركود الاقتصادي الذي تشهده معظم اقتصادات الدول العربية، ومن الاكيد ستخرج القمة بتوصيات نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ. وأكيد نأمل ان ما يخرج من قمة بيروت ان يكون قابلا للتنفيذ ومن الطبيعي ستكون مبادرة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة سيتكلم عنها، وسيكون لها انعكاس على وضعنا".

وأعلنت عن مشاريع عديدة، وقالت: "نحن وضعنا جدول اعمال كامل يتضمن وضع رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقممي. نحن في العام 2019 وكل الدول العربية ومنها لبنان السباق في التكنولوجيا والكفاءات العالية، يتوجب علينا مواكبة العالم في مجال الاقتصاد الرقمي".

ولفتت الى "انه تمت مناقشة ملف النازحين في اطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري". وأعلنت "ان المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي واكثر من بند"، لافتة الى "ان الاهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ".