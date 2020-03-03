البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.96 %، عند مستوى 1800.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 5.3 مليون سهماً، نفذت خلال 2,107 صفقة.