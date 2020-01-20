أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق وسط انخفاض حجم التداولات

يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات اليوم في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1558.46 دولار للأوقية ( الأونصة )، بعد أن تراجع 0.4 % تقريبا في الأسبوع الماضي.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1558.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.8 % إلى 2500 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 18.02 دولار للأوقية.