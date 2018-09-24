البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.29% ، عند مستوى 1989.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 4.5 مليون دينار اردني، وسط تداول 3.3 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,559 صفقة.