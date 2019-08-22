الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.86 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.86 % أي ما يعادل 911 نقطة، وأقفل عند مستوى 31884 نقطة.

وبلغ حجم التداول 176030250 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 284 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 45 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.