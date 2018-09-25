السعودية للكهرباء تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية
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"السعودية للكهرباء" تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية

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العرب اليوم - "السعودية للكهرباء" تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية

الشركة السعودية للكهرباء
الرياض - العرب اليوم

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ائتمانيا بدرجة A2 / A / A من وكالات التصنيف الائتماني الدولية "موديز" و "فيتش" و "ستاندرد آند بورز"، في إصدار صكوك دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 مليون ريال سعودي) وتستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي )، وتستحق بعد عشر سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الخميس الـ 13 من سبتمبر الجاري، عن عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال اطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.

وعقب حملة ترويجية حظت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، تم خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، تم الإعلان عن الانتهاء في نجاح إصدار الشركة من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسجل طلبات أكثر من 380 مستثمراً تخطت قيمتها 7 مليار دولار أمريكي من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في أسيا وأوروبا وأمريكا.

ويعد هذا الإصدار بقيمة 2 مليار دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحة من قبل الشركات السعودية من عام 2014م، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي، كما يعد الإصدار أيضا أكبر إصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق، كما أنه أيضاً أكبر إصدار بصيغة RegS يتم طرحة من الشركات السعودية على الإطلاق.

وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات وقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012 وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال العام 2018م.

وفي ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي, وبفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، حيث تم تسعير شريحة 800 مليون دولار وبأجل استحقاق 5 سنوات بـفارق 115 نقطة أساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بـفارق 160 نقطة أساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، وقد تم البدء باشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة التي حافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الأسمية.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الإسلامية قائلاً: نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دوليا في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني.

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السعودية للكهرباء تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية السعودية للكهرباء تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية



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السعودية للكهرباء تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية السعودية للكهرباء تصدر بنجاح صكوكًا إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية



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