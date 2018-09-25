مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0,72 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 43 ر4485 نقطة مرتفعًا بـ16ر32 نقطة وبنسبة 72ر0 %.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 659 ألفًا و 111 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر14%.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 273ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 85ر17 مليار ريال عماني.