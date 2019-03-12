هبط الذهب ليبتعد عن مستوى 1300 دولار للأوقية الذي تجاوزه لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الأسهم العالمية في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لأقوى من المتوقع، والتي أُعلنت الأسبوع الماضي وهدأت بعض المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وبحلول الساعة 1850 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1292.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبط المعدن الأصفر 0.6 بالمئة في تسوية العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1291.10 دولار للأوقية.