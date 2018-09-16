مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,341.21 بانخفاض قدره 3.83 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 945.18 بانخفاض قدره 16.42 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و761 ألفاً و299 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 344 ألفاً و871 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 47 صفقة.